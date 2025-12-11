Евросовет согласовал транш Украине на 3,2 млрд евро

Совет ЕС утвердил выделение Украине шестого транша макрофинансовой помощи в размере €2,3 млрд. Решение опубликовано официальном заявлении этого органа. Там указано, что средства из Фонда поддержки Украины поступят «скоро».

Это часть регулярной программы макрофинансовой помощи (MFA), направленной на покрытие государственных расходов и укрепление экономики Украины в условиях конфликта. Украина уже получила пять предыдущих выплат по этой программе. Ее размер составляет €50 млрд.

Этот транш следует за более крупными выплатами в ноябре 2025 года. Киев получил €4,1 млрд по инициативе G7 ERA (завершающий платеж) и €1,8-1,9 млрд по Ukraine Facility после выполнения реформ. Общий объем поддержки ЕС Украины превысил €187 млрд с начала войны. Часть средств связана с доходами от замороженных российских активов.

В это время Брюссель готовит экстренные решения по финансированию Киева. Одно из них заключается в постоянной заморозке российских активов, тогда как сейчас она продлевается каждые полгода. Другое предполагает выдачу «репарационного кредита» Киеву с механизмом опосредованного изъятия активов. Пока против выступает Бельгия.