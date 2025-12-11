В Бельгии рассказали, куда пойдут замороженные российские активы

Андрей Дуванов

Вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем рассказал о том, куда пойдут замороженные активы России. Об этом сообщает Reuters.

© РИА Новости

По словам Петегема, замороженные российские активы «рано или поздно» будут отправлены на помощь Украине. При этом он подчеркнул, что Бельгия не собирается идти на «безрассудные компромиссы», пока не будет достигнуто какое-либо соглашение по этому вопросу.

«В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать», — заявил он.

Ранее большинство стран Евросоюза выступили за бессрочную заморозку активов России.