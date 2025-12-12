Что будет с ключевой ставкой в декабре

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 п. п. до 16% на заседании Банка России 19 декабря. Об этом пишет газета «Известия».

Экономисты называют главным аргументом в пользу этого решения замедление инфляции. Темпы роста цен в ноябре и начале декабря складываются заметно ниже прогноза регулятора. Еще одним стимулом к этому может стать крепкий рубль.

Инфляция по итогам года ожидается на уровне 6–7%, отметил исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко. При этом высокая ставка на ней уже особо и не сказывается — достигнуть цели в 4% можно только структурным наращиванием предложения.

По его оценке, сохранение ставки на высоком уровне приведет к увеличению дисбалансов в экономике.

24 октября Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 16,5%. В этом году регулятор четыре раза снижал ее.