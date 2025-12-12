Перевооружение Европы оказалось под угрозой срыва из-за США

Конкуренция на рынке редкоземельных металлов с США и проблемы с зависимостью от Китая грозят срывом сроков оборонных программ Евросоюза. Почему в ЕС не успевают закупить критически важное сырье, разбирались РИА Новости.

Весной 2025 года Брюссель представил масштабный план перевооружения Европы. На его реализацию потребуется 800 млрд евро. Рекордные траты оправдываются так называемой военной угрозой со стороны Москвы.

Однако эти планы могут быть сорваны, так как европейским производителям сложно конкурировать с компаниями из США на рынке критически важных при изготовлении военной техники редкоземельных металлов.

По словам главы немецкой Noble Elements Тима Боргшульта, на покупку тонны тербия европейцам требуется три-четыре недели, а американцам хватает трех-четырех дней.

Такая ситуация возникла из-за того, что американцы работают через крупных трейдеров, у них заранее согласованные объемы поставок и политические преференции в рамках американо-китайской сделки по редкоземам, пояснил руководитель направления по работе с драгоценными металлами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Дмитрий Смолин.

«Европейцы чаще закупают разрозненно и напрямую, с более жестким риск-менеджментом и меньшей координацией с госструктурами, поэтому согласование сделок растягивается на недели», — отметил он.

Также у США выше финансовые возможности и они могут давать премии в 15-25% на спотовом рынке, перехватывая нужные им партии у европейцев, заметил управляющий партнер TRIADA Partners Сергей Заборов.

Способность Украины воевать только европейским оружием оценили

При этом, по данным экспертов, США стараются взять под контроль не только закупку сырья, но и производственные цепочки. В частности он вложили 700 млн в профильную компанию MP Materials, а также купили британскую Less Common Metals.

В Европе почти нет редкоземельных металлов, а также минимальные мощности по первичной переработке сырья, что делает ее практически полностью зависимой в этом вопросе от Китая, отмечают аналитики.

«Отсутствие гарантированных поставок тяжелых редкоземельных элементов (диспрозия, тербия) для сверхмощных магнитов грозит срывами сроков стратегических программ: так, разработка истребителя FCAS может задержаться на два-три года. Производство электродвигателей для БПЛА и систем активной защиты танков MGCS подорожает на 15-20% и потребует упрощения конструкции», — констатировал Смолин.

Ранее эксперты обратили внимание на то, что при президенте США Дональде Трампе активизировались попытки взять под контроль и ресурсы постсоветских стран. При этом Вашингтону удалось договориться с Пекином, и Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов и оборудования для их добычи и переработки. Это значительное послабление, учитывая, что Китай контролирует более 90% мирового производства «редкоземов».