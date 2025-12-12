Банк России подает иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, в котором хранятся €180 млрд замороженных активов регулятора, в Арбитражный суд Москвы.

Об этом сообщается на сайте Центробанка.

«В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков», — говорится в заявлении.

В ЦБ добавили, что регулятору был причинен вред действиями Euroclear, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.

Накануне послы стран Европейского союза начали письменную процедуру по долгосрочному замораживанию российских активов. По словам журналистов, это позволит «подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины».