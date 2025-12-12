Доллар по 50 рублей: мечты или возможный сценарий

Аналитик оценил вероятность резкого укрепления рубля.

Курс доллара может упасть до 50–60 ₽ в случае урегулирования украинского конфликта и снятия всех санкций, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Какова вероятность такого сценария

Если санкции будут сняты, инвесторы снизят оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами. На российском рынке вырастут ожидания притока иностранных денег: первыми придут спекулянты, затем вернутся прямые инвестиции в российскую экономику, говорит аналитик.

В таком случае курс резко снизится до 60–70 ₽ за доллар, а в моменте — до 50 ₽ за доллар.

Михаил Васильев, аналитик Совкомбанка:

«Вероятность этого сценария мы оцениваем в 10–20%».

При неизменной геополитике доллар будет стоить 75–90 ₽ в 2026 году, прогнозируют в Совкомбанке. Михаил Васильев отмечает, что любые улучшения будут укреплять рубль за счет внешней торговли и притока иностранного капитала.

Что сейчас происходит с курсом

Банк России установил официальный курс доллара на 12 декабря 2025 года на уровне 79,3398 ₽. За сутки рост составил 1,44 ₽. Российская валюта стремительно дешевеет после длительного периода «перекупленности». Эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году курс рубля будет снижаться.