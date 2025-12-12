ЦБ ответил на планы ЕК по использованию его активов
Банк России отреагировал на инициативы Еврокомисии, касающиеся его финансовых средств. Регулятор обнародовал официальный комментарий по поводу намерений ЕК распорядиться его активами.
Центробанк России напомнил, что официальный сайт Европейской комиссии в начале декабря опубликовал пресс-релиз и проект нормативного акта, которые направлены на поддержку финансовых нужд Украины в 2026-2027 годах. Указанные документы предполагают возможность использования активов Банка России, находящихся в европейских финансовых институтах, в том числе в депозитарии Euroclear, без получения на то согласия самого российского регулятора.
В связи с данными планами Банк России счел необходимым сообщить следующее: любые механизмы, как прямые, так и косвенные, направленные на распоряжение его активами без соответствующего согласия, считаются противозаконными.
Подобные действия, согласно позиции регулятора, не имеют законных оснований, противоречат нормам международного права и являются нарушением принципа суверенного иммунитета государственных активов.
Центробанк также заявил, что в полной мере сохраняет за собой право использовать любые имеющиеся в его распоряжении средства правовой защиты. Для отстаивания своих интересов регулятор готов обратиться в любые уполномоченные инстанции, включая национальные и международные судебные органы, а также в другие профильные организации и учреждения.