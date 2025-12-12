Euroclear отреагировал на иск Банка России

Бельгийский депозитарий Euroclear готов защищать себя в российских судах по искам Банка России.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы не комментируем иск Центробанка России, пока мы видим только информацию из СМИ и его пресс-релиз. В целом мы готовы к искам в российских судах по ситуации с активами РФ», — говорится в ответе Euroclear.

В пятницу Центробанк подаст в Арбитражный суд Москвы иск в отношении депозитария. Это связано с планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке российских средств. В ЦБ рассказали, что сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств Банка России и стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды. Минфин Бельгии отказался комментировать ситуацию.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

Ожидается, что этот шаг позволит «подготовить почву» для дальнейшего использования средств. Еврокомиссия хочет использовать доходы от активов РФ для предоставления Украине кредита на сумму около €90 млрд в ближайшие два года.