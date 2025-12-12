Reuters: в ЕС сочтут катастрофой провал плана по изъятию активов России
Провал плана по изъятию российских замороженных активов на саммите 18—19 декабря будет воспринят руководством Евросоюза как катастрофический сигнал, передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС.
Ранее газета Financial Times писала, что Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные полномочия в рамках борьбы с экономическими кризисами для принятия закона о бессрочной блокировке российских замороженных активов в размере €210 млрд большинством голосов стран ЕС, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в Европе нанесёт непоправимый ущерб Евросоюзу.
Центробанк России подчеркнул, что документ Еврокомиссии об изъятии российских активов противоречит международному праву, и подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы.