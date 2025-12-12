В России могут ввести штраф за продажу просроченных товаров с маркировкой

Продажа просроченных товаров будет грозить штрафом до 20 тыс. рублей за каждую единицу проданного продукта. Соответствующий законопроект внесло правительство РФ, текст документа приводится в думской электронной базе.

Нововведение затронет статью 14.43 Кодекса РФ об административных нарушениях.

Инициатива предполагает, что в случае продажи маркированных товаров с истекшим сроком годности индивидуальному предпринимателю (ИП) может грозить штраф в размере 10 тыс. рублей за каждую единицу, а юридическому лицу -— 20 тыс. рублей.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что более 2,5 млрд единиц продукции с истекшим сроком годности снято с продажи в российских магазинах прямо на кассе. После подобной процедуры, по ее словам, соответствующая продукция блокируется в торговых точках по всей стране. Попова подчеркнула, что подобные операции проводятся с помощью «одного клика мыши».

Система «Честный знак» — это национальная российская система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров, направленная на борьбу с нелегальной и контрафактной продукцией. Она обеспечивает прозрачность движения товаров от производителя до конечного потребителя.