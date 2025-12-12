Медведев рассказал о повышении МРОТ в России

В 2027 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России почти на треть превысит прожиточный минимум. Об этом рассказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

На заседании Генсовета «Единой России» представитель власти подчеркнул, что партия продолжит заниматься темой дальнейшего повышения МРОТ в стране.

«Очевидно, что на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой: и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить», — заявил Медведев.

Согласно закону о бюджете, прожиточный минимум в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей. В 2025 году МРОТ в стране составляет 22 440 рублей, в следующем году он поднимется до 27 093 рублей в месяц.

Ранее лидер парламентской фракции «Справедливая Россия» (СР) Сергей Миронов призвал кратно поднять минимальный размер оплаты труда, так как запланированного повышения недостаточно с учетом высокой инфляции. Также с инициативой привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету выступили крупнейшие российские профсоюзы. По мнению их представителей, нынешняя методика расчета не гарантирует доход, который необходим трудящемуся для удовлетворения всех своих потребностей и нужд его родственников.

