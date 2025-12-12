Бельгия назвала свое условие для согласия на экспроприацию активов РФ

Бельгия предлагает остальным странам - членам Евросоюза расторгнуть все инвестиционные соглашения с Россией в качестве одного из условий своего согласия на экспроприацию замороженных активов РФ по схеме "репарационного кредита" Киеву. Об этом сообщил брюссельский портал Euractiv со ссылкой на текст документа, который обсуждают послы стран ЕС в рамках подготовки к саммиту 18-19 декабря.

"Бельгия требует от стран ЕС независимых и автономных финансовых гарантий в размере €210 млрд, которые останутся в силе, даже если схема будет признана судом юридически ничтожной. Также Бельгия требует покрытия всех судебных издержек, которые могут возникнуть у нее в случае исков со стороны России. Помимо этого, Бельгия требует, чтобы страны ЕС не заключали новых инвестиционных соглашений с Россией и разорвали уже действующие", - утверждает Euractiv.