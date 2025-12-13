Костин назвал рубеж 2000-х началом кризиса в отношениях России и Запада

Первые тревожные сигналы в отношениях России и Запада появились на рубеже 2000-х и 2010-х годов. Об этом заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в колонке для журнала «Эксперт».

Он отметил, что именно в этот период пришло осознание неизбежности геополитического соперничества.

«Отсутствие идеологических разногласий совсем не означает, что Россию стали воспринимать как равного партнёра, имеющего легитимные национальные интересы», — считает Костин.

Глава ВТБ также указал, что кризис 2008 года выявил серьёзную зависимость мировой экономики от США.

По его словам, он тогда призывал коллег активнее использовать национальную валюту во внешнеэкономической деятельности, однако эти рекомендации не были восприняты.

Костин добавил, что сейчас «так называемые токсичные валюты» обеспечивают лишь около 15% внешней торговли России, а отечественные банки в значительной степени заместили иностранное финансирование.

