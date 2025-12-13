В России выросли зарплатные предложения для производственных специалистов

Медианные зарплатные предложения для производственных специалистов в России по итогам ноября 2025 года продемонстрировали заметный рост по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование сервиса по поиску работы и персонала "Зарплата.ру", подготовленное для РИА Новости.

Аналитики отметили, что доход инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков увеличился до 80 тыс. рублей, что на 12% выше уровня прошлого года. Заработки кладовщиков на производственных предприятиях поднялись на 16%, до 69,6 тыс. рублей, мастера по ремонту оборудования и техники стали получать в среднем 80 тыс. рублей (+3%), а медианная зарплата электромонтажников выросла на 4%, до 63 тыс. рублей.

По данным сервиса, структура спроса подтверждает устойчивую востребованность производственного персонала: на разнорабочих приходится 26% всех вакансий в отрасли, 14% занимают специалисты по электромонтажным работам, 11% — кладовщики, 9% — машинисты спецтехники и 5% — сварщики.

В "Зарплата.ру" отметили, что рост доходов технических и инженерных специалистов сопровождается высоким спросом на массовые рабочие профессии. Работодатели стремятся создавать условия для привлечения квалифицированного персонала и укрепления кадрового потенциала промышленного сектора, включая повышение зарплат для конкуренции на рынке труда.