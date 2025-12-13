США нарастили закупки российской гречки

Сентябрьский импорт российской гречки в США вырос в два раза по сравнению с августовскими значениями. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Соединенных Штатов.

Если в последний месяц лета речь шла о поставках этой крупы на 121,6 тысячи долларов, то в сентябре они выросли до 208 тысячи. В годовом выражении сентябрьский импорт увеличился на 4,8 процента.

Всего за январь-сентябрь США купили российской гречки на полтора миллиона долларов. Таким образом, Россия удержала за собой место крупнейшего поставщика этой крупы на американский рынок. На втором месте расположилась Канада (1,4 миллиона). Украинские поставки оцениваются в 143,6 тысячи долларов.

В октябре 2025 года поставки гречки на китайский рынок резко упали. Если в октябре 2024 года речь шла об экспорте на 1,3 миллиона долларов, то в аналогичный месяц текущего года соответствующий показатель рухнул до 30,6 тысячи долларов.