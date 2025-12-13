Белоруссия готова экспортировать удобрения, используя любые порты

Белоруссия готова к экспорту калийных удобрений через любые подходящие порты, отдавая приоритет экономической целесообразности. Такое заявление сделала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью ТАСС.

«Что касается калия. Мы готовы экспортировать через любые порты. Тут главное - экономика, логистика, экономическая целесообразность. Куда будет выгодно, туда и повезем», — подчеркнула пресс-секретарь.

13 декабря специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул сообщил о предстоящей отмене американских санкций в отношении белорусского калия. Коул подчеркнул, что обсуждение санкционной тематики будет продолжаться, и дальнейшее смягчение ограничений будет зависеть от прогресса в нормализации отношений между Белоруссией и США. Он также выразил оптимизм относительно перспективы полного устранения санкций в будущем.

Незадолго до этого Лукашенко провел встречу в Минске с американской делегацией во главе с Джоном Коулом. Белорусский лидер отметил появление новых глобальных вызовов, требующих обсуждения.