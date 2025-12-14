США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС

Импорт золота США из стран Евросоюза в этом году вырос почти вдвое. К такому выводу пришло РИА Новости, проанализировав данные американской статслужбы.

США за три квартала этого года импортировали из ЕС золота на 223,6 млн долларов — в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За сентябрь поставки взлетели в восемь раз — до 44,2 млн долларов, но в годовом выражении они сократились на 5%.

Крупнейшими поставщиками золота внутри ЕС стали Бельгия (115 млн долларов), Италия (50,1 млн), Германия (40,3 млн), Франция (15,2 млн) и Польша (1 млн).

При этом ЕС расположился во второй десятке экспортеров золота в США.

Всего за этот год американцы купили золота на 24,5 млрд долларов. Больше всего слитков и монет продали Швейцария — на 7,3 млрд, Канада — 5,6 млрд, Австралия — 2,8 млрд, Мексика — 2,1 млрд и ЮАР — 1,7 млрд.