Послы Евросоюза одобрили план поэтапного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года. Начиная с ближайшего января страны ЕС начнут постепенно свертывать контракты на поставку нашего «голубого топлива» и переходить к закупкам более дорогого, главным образом американского сырья. Впрочем, европейцы оставили для себя юридическую лазейку, позволяющую вернуться к потреблению российских углеводородов в «чрезвычайной ситуации», угрожающей энергобалансу ЕС.

В период с 15 по 19 декабря документ пройдет голосование в Европарламенте, а в начале 2026 года его официально и окончательно должны одобрить министры стран ЕС.

Согласно плану, отказ от российского газа будет осуществляться поэтапно: запрет вводится с января будущего года с сохранением переходного периода для ряда существующих соглашений. К примеру, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, продолжат действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

Одновременно европейцы будут вынуждены искать альтернативные источники поставок «голубого топлива». Даже после остановки транзита через территорию Украины наша страна продолжила оставаться одним из крупнейших поставщиков на рынок континента. С начала этого года по «Турецкому потоку», единственному оставшемуся трубопроводному каналу экспорта нашего газа в направлении Евросоюза, было отправлено около 16,5 млрд кубометров. Еще более 20 млрд «кубов» пришлось на сжиженное топливо (СПГ). В целом до последнего времени Россия закрывала примерно 12-14% потребностей Старого Света в этом виде энергоресурсов. Так чем же Брюссель предполагает закрыть выпадающую долю углеводородов? Поделиться своими ресурсами согласился Азербайджан. В ближайшие годы Баку собирается почти вдвое увеличить поставки газа в Европу, нарастив свой экспорт с нынешних 12 млрд до 20 млрд кубометров. Правда, путь, который придется пройти сырью «от скважины до комфорки», окажется довольно протяженным. Из Азербайджана поставки пойдут сначала по Южно-Кавказскомй магистрали через Грузию в Турцию, затем по Трансанатолийской топливной линии до турецко-греческой границы, а оттуда – по Трансадриатическому трубопроводу в Италию, по дороге снабжая углеводородами Грецию и Болгарию, а также Албанию.

Еще одним экспортером, способным увеличить отгрузку газа в ЕС, готов выступить Алжир. Впрочем, рост поставок из этого источника не обещает полноценной замены российским энергоресурсам. В дополнение к существующим сейчас продажам в объеме 21 млрд, североафриканское государство предлагает всего 4 млрд кубометров.

«Взять на себя ответственность в качестве главного поставщика газа на европейский рынок намерены США, - объясняет генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Доказательством тому служит энергетическая сделка Вашингтона с Брюсселем, в рамках которой Европа согласилась закупить у соединенных Штатов в 2026-2028 годах энергоносители на колоссальную сумму – $750 млрд, то есть по $250 млрд в год». Европа уже приступила к исполнению своих обязательств по этому соглашению. В частности, Брюссель упростил процедуры соблюдения американскими экспортерами СПГ европейских требований по выбросам метана, что дает возможность не проходить излишних сертификаций при продаже газа импортерам континента. Между тем, обещание Вашингтона полностью заменить российских поставщиков на рынке Старого Света все же не служит стопроцентной гарантией того, что в будущем участники Евросоюза не столкнуться с проблемами. Газодобыча в США не поспевает за амбициями многих компаний, которые активно инвестируют в расширение производства сжиженного газа, идущего на экспорт. В старых углеводородных бассейнах, таких как Bakken (Северная Дакота) и Eagle Ford (Техас), производство сланцевого газа с трудом удерживается на относительно стабильных уровнях. В Haynesville (Луизиана) добыча, по данным Минэнерго США, и вовсе снизилась на 12%, и будет продолжать падать в дальнейшем. Другие газоносные провинции уже не в состоянии компенсировать такие заметные производственные потери. По оценке транснациональной сервисной компании Baker Hughes, количество буровых установок в Соединенных Штатах в начале декабря этого года сократилось до четырехлетнего минимума. Даже у отраслевого лидера — бассейна Permian (Техас), который является главным драйвером роста добычи сланцевого газа, число буровых постоянно снижается. «Менеджмент американских газовых компаний в последние годы уделял повышенное внимание биржевому, то есть фактически «бумажному» увеличению доходности для своих акционеров и погашению долгов, что в итоге отрицательно сказалось на темпах физической добычи «голубого топлива»», - отмечает Правосудов.

Еще один важный вопрос: сможет ли Европа оплачивать углеводороды из США, на увеличение поставок которых рассчитывают жители Старого Света. За короткий период, с середины октября и до конца осени, цены на природный газ на американских торговых площадках подскочили почти на 72%, а всего лишь за первую декаду декабря стоимость сырья выросла еще примерно на 10%.

«Видимо не зря в плане ЕС по мораторию на российские энергоносители, помимо поиска альтернативных поставщиков, поставлена задача по экономии углеводородов», - полагает Правосудов.

Кроме того, в этом документе предусмотрена юридическая лазейка, в соответствие с которой любая страна Евросоюза сможет временно возобновить импорт «токсичных» углеводородов из нашей страны, если на ее территории будет официально объявлена чрезвычайная ситуация в энергетике. Тем самым, страны Старого Света нашли способ уберечь свой энергобаланс на случай перебоев поставок из других добывающих регионов, в том числе из США.

Ранее президент Путин не раз говорил, что Россия открыта к переговорам с Евросоюзом о восстановлении отношений в энергетической сфере. Но вопрос о том, согласится ли наша страна на фоне откровенно враждебных действий ЕС , удовлетворить их газовые потребности в кризисной ситуации, остается открытым, полагает эксперт.