ЕС хочет усилить контроль за товарами на китайских маркетплейсах

Евросоюз хочет усилить контроль за опасными товарами, которые продаются в китайских онлайн-магазинах. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на еврокомиссара по вопросам демократии, верховенства права и защиты потребителей Майкл Макграт.

Еврокомиссар предлагает предоставить ЕК право самостоятельно расследовать серьезные трансграничные случаи. Он поделился, что его беспокоит большое количество небезопасной продукции, которую привозят на рынок ЕС.

Как пишет Financial Times, Евросоюз должен усилить защиту своих граждан и обеспечить равные условия конкуренции для европейских компаний. Макграт дал оценку действующей системе контроля над товарами, привезенными из других стран, и пришел к выводу, что в ЕС она работает недостаточно эффективно. Для повышения качества контроля требуется введение более жестких мер.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ввести пошлины на товары из Китая, если КНР в ближайшее время не предпримет никаких мер по решению проблемы торгового дефицита между странами. Французский лидер отметил, что уже поднимал эту тему во время разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.