Дмитриев прокомментировал иск ЦБ к Euroclear

Банк России выиграет судебное дело против Euroclear и обязательно вернет незаконно использованные ЕС российские резервы.

Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия ЦБ РФ незаконно, подрывая созданную США резервную систему и увеличивая издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их (российские активы - прим. ТАСС)", - написал он в X.

Ранее в пресс-службе арбитражного суда города Москвы сообщили ТАСС, что сумма искового заявления Банка России к Euroclear составила 18,1 трлн рублей.

О деле

В Банке России 12 декабря ТАСС сообщили, что регулятор намерен подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Иск связан с причинением вреда ЦБ незаконными действиями Euroclear.

В регуляторе указали, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика [Euroclear], в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях - как в дружественных, так и в недружественных странах, - будет определен после вступления решения суда в законную силу. Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств ЦБ РФ, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Подача иска, помимо прочего, обусловлена официально объявленными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ РФ, а также намерениями использовать эти активы для передачи третьим лицам.

Российский регулятор также сообщил, что Банк России рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах, и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. 185 млрд евро хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.