Вырос импорт российского мороженого в США

США в сентябре 2025 года увеличили импорт российского мороженого до уровня 167 тысяч долларов, что является максимальным значением более чем за три года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Этот показатель в 1,8 раза превышает объем поставок в предыдущем месяце и втрое - сентябрьские поставки 2024 года.

© Российская Газета

В целом за период январь - сентябрь 2025 года суммарные поставки российского мороженого в США оценивались примерно в 605,4 тысячи долларов, что на треть больше аналогичного периода прошлого года. Однако эти объемы по-прежнему остаются небольшими по сравнению с пиковыми показателями 2022 года (около 8,4 млн долларов).

По данным экспертов, экспорт российской молочной продукции (включая мороженое) в последнее время стремительно растет. Так, по данным федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, в этом году (на 16 ноября 2025 года) экспорт мороженого вырос на 29%.

При этом основными рынками сбыта российской мороженой продукции остаются государства ближнего зарубежья и страны Азии. По данным за первое полугодие 2025 года, топ-5 импортеров мороженого из России в стоимостном выражении выглядел следующим образом: Казахстан (35%), Беларусь (15%), Узбекистан (13%), Монголия (10%), Абхазия (7%).

Среди более отдаленных направлений экспорта присутствует рынок Китая, куда в последние годы идут регулярные поставки, хотя доля России в китайском импорте мороженого уступает странам Европы и Азии.