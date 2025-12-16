Послы ЕС не убедили Бельгию согласиться на экспроприацию активов РФ

Власти Бельгии считают, что последнее предложение послов ЕС не удовлетворяет позицию страны, и ей нужны дополнительные гарантии. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, последнее предложение состояло из трех пунктов. Согласно ему, Бельгия может воспользоваться финансированием в размере всего пакета, если она столкнется с исками или другими ответными мерами со стороны Москвы. Помимо этого, она сможет полагаться на систему безопасности, независимо от общей суммы финансовых гарантий, предоставляемых отдельными странами ЕС, а также никакие суммы не будут переданы Украине, пока гарантии не будут предоставлены. Вместе с тем все европейские столицы получат указание одновременно расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией.

По словам неназванных дипломатов, Бельгия отвергла эти предложения, потому что стране нужны дополнительные гарантии, что она "не будет подвергаться непропорциональным рискам". Более того, бельгийские чиновники подчеркнули, что любые попытки отклонить их опасения "были бы бессмысленны". Они добавили, что в таком случае средства на счетах депозитария Euroclear "просто не будут разблокированы".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС решения об их экспроприации на саммите 18-19 декабря. Премьер-министр королевства Барт Де Вевер ранее назвал планы Еврокомиссии по экспроприации российских активов воровством. Королевство опасается российских ответных мер и требует юридически обязывающих гарантий от всех стран ЕС.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.