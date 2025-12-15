Назван фактор роста российской экономики

С точки зрения использования ВВП рост российской экономики, составивший в третьем квартале 0,6 процента, с учетом сезонности, вероятнее всего, обеспечивало только потребление. О таком факторе его динамики, отмечая, что Росстат пока не публиковал соответствующих данных, пишет «Коммерсантъ».

Назвавшие причину увеличения показателя квартал к кварталу журналисты напомнили, что в июле-сентябре 2025 года впервые с 2020 года инвестиции в основной капитал в России упали в годовом выражении на 3,1 процента год к году.

Экономисты Райффайзенбанка, на которых ссылаются авторы публикации, отмечают, что «падение инвестиций неудивительно в условиях мягкой посадки, которой предшествовала фаза перегрева экономики». С точки зрения специалистов, вероятно, что в дальнейшем ситуация будет развиваться примерно как в 2016-2017 годах, когда после падения на 3–4 процента в 2015-м темпы инвестиций квартал к кварталу с исключением сезонности стабилизировались на уровне чуть выше 0,5 процента.

Объем ВВП России в третьем квартале 2025 года достиг 54,5 триллиона рублей, а в январе-сентябре — 151,8 триллиона, прибавив за три квартала 1 процент.