Исковое заявление Центробанка РФ к Euroclear на 18,1 триллиона рублей поступило в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ранее в ЦБ заявляли, что рассматривают действия Euroclear как незаконные, причиняющие убытки регулятору.

Также в Банке России сказали, что готовы без дополнительных уведомлений использовать все доступные правовые и другие механизмы защиты интересов.

Напомним, Euroclear - бельгийский депозитарий, в котором хранятся 193 миллиардов евро замороженных российских активов. 180 миллиардов из них принадлежат Центробанку РФ.