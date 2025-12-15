Экономический прогноз на неделю: курс рубля и цены на нефть

На минувшей неделе динамика на валютном рынке демонстрировала признаки стабилизации, поскольку влияние единичных и ситуативных факторов заметно ослабло. О перспективах стоимости рубля — в материале «Рамблера».

Прогноз по курсу валют

Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая», в беседе с «Финансами Mail» отметила, что котировки валютной пары в ближайшее время будут определяться комплексом факторов: геополитической обстановкой, уровнем процентных ставок и объемами продаж иностранной валюты экспортерами. Сокращение нефтегазового экспорта в условиях санкционного давления создает предпосылки для снижения стоимости национальной валюты. Однако данный эффект может быть нейтрализован поддерживающим действием сохраняющихся высоких ставок, благоприятным геополитическим фоном, а также интервенциями Банка России и Министерства финансов, полагает специалист.

19 декабря регулятор примет решение по изменению ключевой ставки. В центре обсуждения — два вероятных сценария: снижение на 50 базисных пунктов до уровня 16,0% годовых или более существенное смягчение на 100 пунктов до отметки 15,5%. Более агрессивному шагу может способствовать зафиксированное замедление темпов роста потребительских цен в ноябре, считает Ващелюк.

По ее словам, решительное смягчение денежно-кредитной политики способно оказать давление на рубль. Консервативное решение, напротив, либо оставит его позиции без изменений, либо окажет укрепляющий эффект. Ожидается, что в течение следующей недели доллар США будет торговаться в коридоре 78–82 рублей, а курс китайского юаня составит 11,0–11,6 рубля.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка в беседе с «Российской газетой» заявил, что рубль на текущей неделе продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 78-83 руб. за долл., 11-11,7 руб. за юань и 92-98 руб. за евро.

Ситуация с нефтью

Главный аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев подчеркивает, что мировой рынок нефти испытывает давление из-за геополитических новостей. Захват США нефтяного танкера у Венесуэлы усилил напряженность, отметил он. Заседание ФРС привело к снижению базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, что вызвало ослабление доллара и повышение прогноза по росту ВВП США до 2,3%. Отчет МЭА повысил котировки, прогнозируя мировой спрос на нефть в 2023 году на 830 тыс. баррелей, а в 2026 году — на 860 тыс. баррелей.

Ситуация на бирже

Александр Шепелев из «БКС Мир инвестиций» отметил, что рынок акций вырос, индекс Мосбиржи достиг 2750-2770 пунктов. Переговоры по Украине продолжаются, на выходных в Париже ожидается встреча США, Европы и Украины. Росстат сообщил, что инфляция в ноябре составила 0,42%, годовой показатель снизился до 6,64%. Ожидается снижение ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. до 16% на заседании 19 декабря. Как сообщается, индекс Мосбиржи может вырасти до 2800 пунктов при сохранении геополитического оптимизма.

На заметку инвесторам

19 декабря Центральный банк примет ключевое решение по ставке, что окажет влияние на настроения инвесторов, пишут «Известия». В тот же день состоится прямая линия с президентом Путиным. Также в пятницу можно приобрести акции «Озон» и «Полюс» для получения дивидендов.

16 декабря компания Henderson представит операционные результаты, а банк «Санкт-Петербург» — финансовые показатели за первые 11 месяцев года. 18 декабря будет последний день для покупки акций с промежуточными дивидендами от компаний «Ренессанс Страхование» и X5 Group.

Ожидается, что индекс RGBI останется в диапазоне 118–119. Курс рубля будет нестабильным: евро будет стоить 93–95 рублей, доллар — 79–81 рубль, а юань — 11,1–11,4 рубля. Индекс Мосбиржи, вероятно, будет находиться в пределах 2700–2800 пунктов, говорится в материале.