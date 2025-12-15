В России утвердили бюджетный прогноз на ближайшие 16 лет

Правительство РФ утвердило бюджетный прогноз на период до 2042 года. Об этом говорится на сайте кабмина.

"Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении бюджетного прогноза на долгосрочный период - до 2042 года, предусматривающее его продление на очередной шестилетний период", - сказано в публикации.

В документе содержатся характеристики и прогноз показателей бюджета, а также динамика его основных параметров до 2042 года. Речь, в частности, идет о финансировании нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода.

В ходе подготовки прогноза были учтены задачи по достижению национальных целей развития и необходимость выполнения социальных обязательств.

Документ основывается на двух вариантах прогноза Минэкономразвития социально-экономического развития на долгосрочный период - базовом и консервативном. Первый предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении со следующего года в среднем на 2,1% в год.