Раскрыты планы Еврокомиссии по российской нефти

Еврокомиссия (ЕК) в начале 2026 года выступит с инициативой о введении запрета для стран Евросоюза (ЕС) на закупку российской нефти.

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен, передает ТАСС.

«В начале 2026 года Еврокомиссия внесет предложение по запрету оставшихся поставок российской нефти в ЕС», — сказал он на брифинге перед встречей министров энергетики объединения.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна и Словакия намерены оспорить в Суде ЕС решение о запрете на поставки российских нефти и газа, которое ЕК намерено вынести на голосование.

Еще одна страна захотела закупать нефть и газ у России

Он назвал эту инициативу диктатом, делающим невозможным надежное энергоснабжение Венгрии и Словакии и ведущим к резкому росту цен. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия хочет добиться принятия решения о запрете на поставки нефти и газа из России не консенсусом, а большинством голосов, что полностью противоречит основному договору о ЕС.