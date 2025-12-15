Столкнулись с неожиданной проблемой: почему цены на газ в США бьют рекорды

Концепция «энергетического доминирования», выдвинутая администрацией Дональда Трампа, столкнулась с существенными вызовами на практике. Инициатива, предполагавшая удешевление энергии для американских потребителей и насыщение мирового рынка доступным газом, испытывает системные трудности, сообщают «Известия».

К финалу 2025 года оптовая стоимость природного газа в США превысила $5,29 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), показав рост более чем на 70%. Этот рост происходит на фоне рекордных объемов экспорта сжиженного природного газа (СПГ), что провоцирует увеличение тарифов на коммунальные услуги не только внутри страны, но и в Европе, являющейся ключевым импортером, говорится в материале.

Подчеркивается, что сложившаяся ситуация обусловлена недоинвестированием в газотранспортную систему и рядом политических решений, которые привели к разделению внутреннего и внешнего рынков. Внутренний сегмент испытывает дефицит и рост цен, в то время как экспортный генерирует сверхприбыли.

Согласно прогнозу Управления по энергетической информации США (EIA), стоимость газа для электростанций в 2025 году возрастет на 37%, а для промышленности — на 21%, создавая риски для конкурентоспособности национальной промышленности.

Цены на газ загоняют руководство США в политическую ловушку

Сообщается, что неожиданным последствием «газовой инфляции» стал возврат к угольной генерации. Дороговизна газа вынудила энергетические компании вновь активнее использовать уголь. Ожидается, что запасы энергетического угля сократятся на 17%, а его доля в выработке электроэнергии к 2032 году уменьшится лишь на 39%, а не на более значительные величины.

Прогноз на период 2026–2030 годов остается напряженным. Мощности по экспорту СПГ планируется удвоить, что создаст дополнительную нагрузку на внутренние ресурсы. Для Европы американский СПГ останется доступным, но по повышенной цене. Для самих США это означает дальнейший рост расходов домохозяйств на энергоносители, а для мирового рынка — завершение периода доступной американской энергетики, пишут авторы.