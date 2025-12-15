Венгрия выступит на саммите ЕС против конфискации российских активов

Венгрия выступит на саммите Евросоюза 18-19 декабря в Брюсселе против конфискации замороженных на Западе российских активов в целях их использования для военной помощи Украине. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, отметив, что лидеры ЕС пытаются вести экономическую войну с Россией.

Премьер-министр считает, что на предстоящем саммите ЕС "ставки будут просты: война или мир".

"Мы никогда не были так близки к окончанию российско-украинской войны. Европа стоит на пороге огромных возможностей, потому что война, которую мы, европейцы, не можем прекратить уже в течение четырех лет, скоро будет прекращена американцами. Все, что нам нужно сделать, это поддержать их", - написал Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Однако, предупредил он, "есть некоторые указания на обратное".

"Европа продолжит и даже расширит войну. Она хочет продолжить ее на российско-украинском фронте и расширить в экономическом пространстве, конфисковав замороженные российские активы. Этот шаг будет равносилен открытому объявлению войны, и российская сторона даст на него ответ", - считает премьер. "Поэтому Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не отправляет деньги или оружие на Украину и не участвует в заимствованиях ЕС, которые служат военным целям", - пояснил Орбан.

Ранее он уже заявлял, что считает захват российских активов на Западе, по сути, равнозначным объявлению войны. Глава правительства пояснял, что "изъятие сотен миллиардов у государства никогда в истории не оставалось без ответа".

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.