ФНС обновила список стран для автоматического обмена информацией

Федеральная налоговая служба (ФНС) зарегистрировала приказ о перечне стран, с которыми проводится автоматический обмен финансовой информацией. Документ опубликован на портале правовых актов.

Из этого списка были исключены Бермуды, Британские Виргинские острова, Гибралтар и острова Теркс и Кайкос.

При этом в перечень были включены Молдова, Монголия, Кения, Уганда, Таиланд, Папуа-Новая Гвинея, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Сен-Мартен.

Всего в списке находятся 71 государство и девять территорий. Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя руководителя ФНС, который координирует двустороннее и многостороннее международное сотрудничество по налоговым вопросам.