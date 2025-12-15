Евросоюз ввел новые санкции против России

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) одобрили ограничения против 14 физлиц и юрлиц в рамках антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

Под ограничения, в частности, подпали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России, который базируется в Калининграде, международное движение русофилов, а также ряд компаний из Вьетнама и ОАЭ.

США ввели новые санкции против России

Кроме того, в санкционные списки попали декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, замдиректора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) и программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев.