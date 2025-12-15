«Сумма фантастическая»: как Россия поквитается с ЕС за свои активы

Россия формирует юридическую и экономическую базу для «работы с активами недружественных нерезидентов», рассказал «Царьград». Портал отмечает, что новые решения, принятые Россией, станут серьезным ответом на заморозку активов РФ Евросоюзом.

На прошлой неделе ЕС одобрил бессрочную заморозку активов России. Ранее Евросоюз продлевал заморозку каждые шесть месяцев. Новое решение было принято на фоне споров в ЕС по поводу выдачи Украине кредита под российские активы.

Центробанк России тем временем подал иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear (там хранится основная часть замороженных активов). Банк России обвинил Euroclear в незаконных действиях и потребовал взыскать с депозитария причиненные убытки.

Два источника РБК, знакомых с содержанием иска ЦБ, заявили, что сумма исковых требований превысила 18 триллионов рублей. «Царьград» назвал это «фантастической суммой», сопоставимой с объемом заблокированных российских резервов.

Эксперт описал, как суд с Euroclear запустит цепную реакцию развала ЕС и евро, а Россия уйдет из МВФ

По версии портала, иск формирует «правовую базу для последующих действий в отношении активов недружественных нерезидентов внутри России». «Царьград» назвал это «симметричной, но оформленной в национальной юрисдикции» моделью защиты российских интересов.

«Царьград» отмечает, что одним из вариантов использования средств, которые вернутся в бюджет, может стать пополнение Фонда национального благосостояния. В статье отмечается, что средства могут пойти на инфраструктурные проекты, расширение БАМа и Транссиба, развитие нефтегазохимии, авиастроения, электрогенерации или другие масштабные проекты.