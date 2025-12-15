В ЕК рассказали о сроках запрета на импорт газа из России

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен проинформировал журналистов в преддверии встречи министров энергетики ЕС, что запрет на импорт российского газа в Евросоюз будет действовать даже после того, как конфликт на территории Украины завершится, передает агентство «Прайм».

Йёргенсен подчеркнул, что данное ограничение носит не санкционный, а стратегический характер и призвано предотвратить повторение энергетической зависимости Европы от России.

«Таким образом, после установления мира на Украине Европа не повторит свою прошлую ошибку», — отметил еврокомиссар.

Государства-члены Евросоюза достигли договоренности о поэтапном прекращении закупок как сжиженного, так и трубопроводного природного газа российского происхождения.

Предполагается, что импорт СПГ будет прекращен с 1 января 2027 года, а трубопроводных поставок — с 1 ноября того же года. По оценкам экспертов, реализация этого плана приведет к сокращению более чем 17% от общего объема газового импорта в регион.

Ранее президент Эстонии Алар Карис выразил готовность оказать помощь Венгрии в компенсации затрат, если последняя решит отказаться от закупок российского газа.