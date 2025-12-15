В России могут продлить запрет на экспорт бензина

Запрет на экспорт бензина из России могут продлить до конца февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источников.

В настоящий момент запрет на экспорт бензина из России распространяется на всех участников рынка, включая производителей.

До этого министр энергетики России Сергей Цивилев рассказал, что российское руководство разрабатывает новые меры на рынке топлива, чтобы гарантировать достаточное предложение. Планируется обеспечить достаточное количество топлива на рынке.

С начала осени в ряде российских регионов возникла нехватка топлива на автомобильных заправочных станциях (АЗС). Одним из таких субъектов стала Кемеровская область, жители которой пожаловались на отсутствие бензина на заправках. Как писал портал NGS42, наиболее острый дефицит наблюдался в городе Киселевске.