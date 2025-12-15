ЕС включил в черный список 40 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть

Главы МИД стран ЕС включили в чёрный список 40 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть.

Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Министры также приняли решение внести в чёрный список 40 танкеров «теневого флота», — цитирует её ТАСС.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* поддержал захват США нефтяного танкера у берегов Венесуэлы и призвал применять аналогичные меры в отношении танкеров российского «теневого флота».

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.