Председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прогнозирует снижение ключевой ставки на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании Центробанка. По его мнению, регулятор может установить новый уровень на отметке 16% годовых, передает РИА Новости.

Аксаков выступил на конференции. По словам председателя, ранее он рассчитывал на более существенное смягчение до 15%, однако текущие фискальные решения, пусть и разовые, оказали влияние на инфляционную динамику и скорректировали его ожидания. Снижение на полпроцента представляется ему наиболее вероятным сценарием, подчеркнул Аксаков.

Аксаков также отметил, что внимательно анализирует ситуацию и наблюдает сохранение тенденции к замедлению роста потребительских цен, несмотря на влияние налоговых факторов.

Какой вклад стоит открыть в декабре, чтобы получить высокую доходность

Напомним, что Банк России возобновил цикл снижения ставки в июне текущего года, впервые почти за три года опустив ее до 20%. Затем последовали снижения в июле (до 18%), сентябре (до 17%) и в октябре (до 16,5%). На последнем заседании регулятор ограничился умеренным шагом в 0,5 процентного пункта и сохранил нейтральную риторику относительно будущих решений. Очередное заседание Совета директоров ЦБ, где будет определена величина ключевой ставки, состоится 19 декабря.