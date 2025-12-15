Мерц высказался о сроках заморозки российских активов в Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским высказался о сроках заморозки российских активов в Европе. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

© Global look

«Решение, принятое на прошлой неделе, заключается в том, что российские активы в Европе будут заморожены и иммобилизованы надолго», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в обозримом будущем Центробанк и Россия как государство в целом не получат доступа к этим деньгам. Мерц также выразил надежду, что Европе удастся договориться об использовании этих средств для поддержки Украины.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.