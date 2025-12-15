В России могут ввести маркировку на презервативы

Минпромторг России предложил ввести обязательную маркировку на презервативы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

Маркировка может быть расширена с 1 июня 2026 года. Помимо презервативов, она также затронет ряд других медицинских изделий, в том числе имплантаты для пластической хирургии и косметологии, а также аппаратура для новорожденных.

«Расширение маркировки планируется на такие категории медицинских товаров, как шприцы, инфузионные системы, салфетки, пробирки, презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура, инкубаторы для новорожденных, имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметологических нитей, медицинские маски», — сообщили в Минпромторге.

В ведомстве также добавили, что поэтапная маркировка медицинских изделий вводится в рамках эксперимента с 1 сентября 2024 года.

Это решение поддержал собственник торговых марок Uvibe и Einhorn Александр Фенин. По его словам, такая инициатива поможет устранить недобросовестных поставщиков и фальсифицированную продукцию. К этому мнению присоединилась и врач-акушер-гинеколог, хирург АО «Медицина» Сабина Ханмирзоева. По ее словам, поддельные или низкокачественные презервативы могут нарушать стандарты безопасности и не выполнять свою функцию.