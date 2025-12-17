Стоимость серебра обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $67 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 20:41 мск, цена на драгметалл росла на 5,88% и составляла $67,045 за тройскую унцию. К 20:51 мск стоимость серебра замделила рост до $66,95 за унцию (+5,73%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4 370,9 (+0,89%).