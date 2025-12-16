Россия ответит на возможное повышение тарифов Мексикой

Россия отслеживает изменения в тарифной политике Мексики и вопрос влияния пошлин на экономические отношения между странами.

Об этом во вторник, 16 декабря, сообщила газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в Мехико.

— Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения, исходя из защиты национальных экономических интересов и необходимости сохранения конструктивного диалога с мексиканской стороной, — передает газета.

6 ноября в СМИ появилась информация о том, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия предложили ввести пошлины в отношении продукции российского производства. По данным журналистов, экспортная выручка товаров из России в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро.

12 сентября стало известно, что представители Министерства торговли Китая призвали правительство Мексики тщательно взвесить последствия повышения пошлин на импорт азиатских автомобилей с 20 до 50 процентов. В Китае заявили, что такие тарифы нанесут вред Мексике и поставщикам машин из других стран.