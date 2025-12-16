Евросоюз хочет конфисковать активы Российской Федерации, поскольку иначе наступит крах нескольких европейских правительств. Об этом в интервью порталу Patriota заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он подчеркнул, что Европа уже потратила на войну на Украине свыше €100 млрд. При этом правительства и либеральная пресса обманывали своих граждан, уверяя, что украинский конфликт не будет стоить им никаких денег. Но на самом деле траты на поддержку Киева были огромными, и в будущем Европе вновь придется платить за Украину.

По мнению Орбана, как только европейцы поймут это, произойдет немедленное падение многих правительств. Поэтому единственной возможностью избежать потрясений является конфискация Европейским союзом российских активов.

15 декабря Орбан заявил, что если мнение выступающего против конфискации российских активов Будапешта не будет учтено, то Венгрия на следующий день обратится в суд Европейского союза.