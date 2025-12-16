«Дешевые деньги»: что будет с кредитами после решения ЦБ по ключевой ставке

Эксперты отмечают, что возможное решение Банка России по снижению ключевой ставки в декабре может оказаться малоэффективным. По мнению Валерия Богинского, коммерческого директора краудлендинговой платформы «Партнерские финансы», финансовые учреждения не смогут оперативно перестроить свои процентные модели до завершения года, даже если ЦБ примет такое решение, передают «Известия».

Богинский предположил, что Центробанк, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне на предстоящем заседании, перейдя к циклу постепенного смягчения уже в 2026 году.

В качестве аргументов он привел несколько факторов. Речь идет об охлаждении потребительского спроса, стабилизации курса рубля, замедлении инфляции и росте ожиданий бизнеса в отношении доступности кредитных ресурсов.

Прогнозы крупных рыночных игроков о снижении ставки до уровня около 12% к концу 2026 года, по словам Богинского, демонстрируют ключевую потребность экономики: бизнесу и финансовому сектору необходимы «более дешевые деньги».

Предстоящее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке запланировано на 19 декабря. На последнем заседании регулятор ограничился умеренным шагом в 0,5 процентного пункта и сохранил нейтральную риторику относительно будущих решений.