Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо связал плохое состояние экономики своей страны с угрозой со стороны России.

Об этом он заявил в беседе с Financial Times.

«Наша экономика в данный момент находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России», - отметил премьер.

По словам Орпо, в Финляндии очень сложная атмосфера. Политик не привел конкретных примеров якобы имевшего место влияния России.

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил о «животной русофобии» со стороны финской политической элиты, пишет «Свободная пресса».