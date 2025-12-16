Цена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $60 за баррель впервые с 5 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:12 мск, стоимость Brent снижалась на 0,99%, до $59,96 за баррель.

К 11:17 мск Brent ускорил снижение до $59,93 за баррель (-1,04%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года снижался на 1,09% - до $56,2 за баррель.