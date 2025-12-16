Минтруд оценил кадровые потребности экономики

Российской экономике в ближайшие годы потребуется больше 12 миллионов новых работников. Такие оценки содержатся в обновлённом кадровом прогнозе Минтруда.

Как уточняет «Российская газета», основная потребность связана с демографическими изменениями и массовым выходом сотрудников на пенсию. При этом рынок труда уже работает на пределе. По данным министерства, в стране зафиксирован рекордный уровень занятости, а безработица остаётся одной из самых низких среди крупнейших экономик мира. Чтобы сохранить темпы роста, ежегодно необходимо вовлекать в трудовую деятельность около полутора миллионов человек. Ключевым резервом власти считают молодёжь.

По оценке Минтруда, в ближайшие годы особенно востребованными останутся квалифицированные рабочие, медики, инженеры, IT-специалисты и педагоги. Кроме того, сохранится высокий спрос на работников со средним профессиональным образованием.