США ожидают, что Россия восстановит свое присутствие в мировой экономике, что должно стать для нее стимулом избегать военных конфликтов в будущем. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на одного из американских чиновников.

Как стало известно, 14 и 15 декабря в Берлине прошла встреча делегаций Украины и США. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США. В минувший понедельник президент США Дональд Трамп поговорил с Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по телефону во время ужина, на котором присутствовали оба лидера в Берлине.

По словам источника WP, который знаком с ходом переговоров, Россия активно участвовала в глобальных экономических процессах до начала военных действий на Украине. Также он отметил, что «постоянных союзников или постоянных врагов не бывает».

Ранее западные СМИ сообщили, что на переговорах в Берлине 14-15 декабря США и Украина не смогли договориться о будущем Запорожской атомной электростанции (АЭС). Американская делегация предложила разделить выработку энергии между Россией и Украиной в пропорции 50 на 50. Кроме того, в рамках обновленного мирного плана Трампа, Запорожская АЭС должна перейти под управление нового оператора из США и быть перезапущена.