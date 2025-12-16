Какая страна удостоилась звания «экономика года»

Издание The Economist опубликовало материал, в котором выбрало «экономику года» по пяти показателям среди 36 стран: инфляция, «широта инфляции», ВВП, занятость, фондовый рынок.

В 2025 году лидирует Португалия с сильным ростом ВВП, низкой инфляцией и увеличением фондового рынка. Испания, Греция и Колумбия также в лидерах. Эстония, Финляндия и Словакия — аутсайдеры. Германия и Великобритания показали средние результаты. Франция, несмотря на политический хаос, демонстрирует хорошие показатели. Америка — на среднем уровне.

Базовая инфляция важна для центральных банков. Турция лидирует благодаря политике главы государства, Эстония занимает второе место с конца (7%). Великобритания — 4%, в Швеции наблюдается почти полное отсутствие инфляции, что может привести к дефляции. Подчеркивается, что «широта инфляции» показывает долю товаров с ростом цен более 2% в год. В США это 25%, в Австралии — 85%.

В материале говорится, что Португалия растет благодаря туризму и налоговым льготам. Чехия также на подъеме. Южная Корея теряет рабочие места, Норвегия страдает от снижения мировой торговли. Ирландия имеет высокий рост, но его искажают многонациональные компании. Вместо этого используется показатель «модифицированного общего внутреннего спроса».

Также важны фондовые рынки: Франция и США находятся на среднем уровне, Португалия и Израиль значительно выросли. The Economist прогнозирует рост португальского рынка на 20% в следующем году.