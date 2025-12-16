Китай и бигтех обрушили рынок

Азиатские фондовые рынки продемонстрировали снижение во вторник, сообщает AP.

Японский Nikkei 225 потерял 1,6% в ожидании решения Банка Японии, от которого ждут повышения ставки. В Китае настроения ухудшились после слабых данных за ноябрь, показавших самый медленный рост розничных продаж с 2022 года.

Давление на рынки оказали и опасения по поводу искусственного интеллекта: южнокорейский Kospi упал на 2,2%, а акции технологических гигантов, включая SK Hynix и Samsung Electronics, резко подешевели.

На Уолл-стрит акции Oracle (−2,7%) и Broadcom (−5,6%) продолжили падать после резкого обвала на прошлой неделе, что отражает сомнения в окупаемости огромных инвестиций в ИИ.