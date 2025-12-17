ЕС может принять решение по активам России в обход Бельгии

ЕС обсуждает возможность принятия решения о предоставлении Украине доступа к замороженным российским активам в обход позиции Бельгии. Об этом сообщает издание Politico.

По его данным, план Еврокомиссии об использовании активов по-прежнему сталкивается с сопротивлением страны, на территории которой сосредоточена их основная часть. Утром в среду послы ЕС соберутся в последней попытке согласовать как можно больше деталей до того, как начнется саммит в четверг в Брюсселе, отмечает Politico.

При этом, согласно его информации, несколько союзников Киева готовы действовать без Бельгии.

"Важно, чтобы Бельгия участвовала. Но посмотрим, если это [голосование квалифицированным большинством] будет единственным [вариантом], почему бы и нет?", - цитирует Politico премьер-министра Латвии Эвику Силиню.

Вместе с этим некоторые дипломаты предупреждают о рисках такого шага, который может усугубить раскол и спровоцировать более широкий кризис внутри сообщества.

12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18-19 декабря решения об экспроприации €210 млрд российских активов, из которых €185 млрд блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ стала бы актом воровства. Как сообщил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада.