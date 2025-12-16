Переговоры о мирном соглашении между РФ и Украиной обрушили цены на нефть

Во вторник нефть продолжила дешеветь на фоне надежд на мир между Россией и Украиной, что повысило ожидания отмены санкций. Об этом сообщает Reuters.

Цены на фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,6%, достигнув отметки 60,21 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI также показали падение, опустившись до 56,47 доллара.

Эксперты ANZ связали это снижение с потенциальным смягчением американских санкций против российских нефтяных компаний. Это обстоятельство усиливает уже перенасыщенный рынок нефти, говорится в материале.

Вашингтон предложил украинской стороне гарантии безопасности, а европейские лидеры отметили прогресс в переговорах, хотя территориальные уступки на данный момент остаются нереализуемыми.

Слабые экономические показатели из Китая, такие как снижение темпов промышленного производства и розничных продаж, вызывают опасения по поводу уменьшения спроса на нефть, пишут авторы. Они подчеркивают, что замедление экономического роста в КНР оказывает дополнительное давление на мировые рынки, особенно учитывая растущую популярность электромобилей.

Сообщается, что захват нефтяного танкера у берегов Венесуэлы США ограничил влияние этого шага на рынок из-за избытка плавучих хранилищ и роста закупок нефти Китаем у Венесуэлы в ожидании санкций.